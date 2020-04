Le Mans : réouverture des cimetières à partir du lundi 27 avril

La réouverture des six cimetières du Mans, à partir de ce lundi, s'effectuera dans le respect des mesures de sécurité liées au coronavirus : pas plus de 20 personnes (ou 50 pour les plus grands cimetières) simultanément, dont trois autour de la même tombe.

De nombreuses familles attendaient cette décision. Les cimetières du Mans rouvriront leurs portes au public à partir du lundi 27 avril. Ils étaient fermés depuis le samedi 21 mars et la mise en place du confinement partout en France pour limiter la diffusion du coronavirus. L'entrée dans les six cimetières de la ville ne sera toutefois possible que "selon des mesures précises de protection", indique la mairie du Mans dans un communiqué. "L’accès dans chaque cimetière sera limité par les gardiens présents à 20 personnes maximum, 50 personnes maximum pour le cimetière de l’Ouest et le cimetière Sud, particulièrement étendus".

Pas plus de trois personnes devant une même tombe

Le nombre de visiteurs pouvant se retrouver autour d'une même tombe est également limité : pas plus de "trois personnes présentes simultanément devant une sépulture". Les cimetières du Mans seront ouverts du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 13h à 16h. La mairie précise qu'un "affichage rappellera ces dispositions de précaution à l’entrée de chaque cimetière".