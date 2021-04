Le Mans reste la cinquième ville où l'on vit le mieux en France

Comme en 2020, Le Mans se classe cinquième du palmarès des villes de plus de 2000 habitants où l'on vit le mieux. Le classement a été révélé, dimanche 11 avril 2021, dans les colonnes du Journal du dimanche.

Le Mans se classe même troisième parmi les communes de plus de 100 000 habitants. C'est la commune où l'on vit le mieux en Sarthe.

Critère très important : le numérique

L'association révèle aussi sa méthodologie. Elle se base sur 183 critères répartis en huit catégories : la qualité de vie, la sécurité, les transports, les commerces et services, la santé, l’éducation, les sports et loisirs, la solidarité.

Malgré de nombreuses fermetures, le centre-ville reste attractif avec des magasins divers. © Radio France - Clémentine Sabrié

Cette année, un accent est mis sur le numérique. Critère d'autant plus important après un an de crise sanitaire, d'isolement et de télétravail pour beaucoup.

La neige a magnifié la cité Plantagenêt, le 10 février 2021. © Radio France - Clémentine Sabrié

En tête du classement dans la catégorie des villes de plus de 2000 habitants, on retrouve :

Annecy Bayonne Angers La Rochelle Le Mans