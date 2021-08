Le Mans : on sait désormais où a été gagné le jackpot loto de 12 millions d'euros

Dans le bar-tabac Le Rallye situé Avenue Jean-Mac au Mans, on ne parle que de ça. Lundi 2 août le commerce a appris qu'il avait donné le ticket gagnant qui a permis à un couple de Sarthois début juillet, de remporter une somme de 12 millions d'euros. "La FDJ nous a appelé il y a deux jours et je n'en reviens toujours pas. Faire gagner une telle-somme, c'est quelque chose qu'on ne vit qu'une seule fois dans une vie de buraliste. On est content pour les gagnants, et on espère que ça amènera de nouveaux vainqueurs" s'enthousiasme Véronique Chapelain, cogérante du bar-tabac.

Ça me donne encore plus envie de jouer ici

Pour l'instant le gain remporté n'est pas encore affiché sur la devanture donc beaucoup de clients apprennent la nouvelle une fois rentrés dans l'enseigne. C'est le cas de Marinette, 65 ans, adepte des jeux à gratter. "12 millions, je n'ai jamais vu ça en Sarthe, c'est énorme. Je crois à la chance donc ça me donne encore plus envie de jouer ici." Jean-Luc lui est un habitué du bar-tabac. Depuis l'annonce du gain il imagine avec ses collègues ce qu'il pourrait faire avec cet argent. " Avec 12 millions d'euros je m'achète un cheval de course, pas un cabriolet, un cheval de course que je mets directement chez Jean-Michel Bazire! Avant ça évidemment j'en donne à ma famille, c'est essentiel quand même", sourit-il.

En moyenne, le bar-tabac Le Rallye voit défiler 800 clients chaque jour. © Radio France - Jean Rinaud

Le couple de gagnants : des habitués du bar-tabac

Là où beaucoup rêvent de gagner à leur tour le jackpot, d'autres s'amusent plutôt à chercher l'identité des Sarthois qui ont remporté les 12 millions d'euros. C'est le cas du cogérant du bar tabac Pierre Hervé : " Les deux derniers numéros du ticket sont le 44 et le 46, ça peut très bien être leur âge et puis la grille gagnante c'est une grille d'abonnement donc ce sont des gens qui viennent souvent", explique-t-il. "Après on sait très bien qu'ils ne viendront pas se présenter et pour nous ça n'a aucun intérêt, mais on est très content que ce soit des personnes du coin, ça peut être bénéfique pour les commerces aux alentours", ajoute-t-il. En quatre ans le couple de propriétaires du bar-tabac n'avait jamais fait remporter une telle somme. La dernière en date un blackjack d'une valeur de 40 000 euros.