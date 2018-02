Le Mans, France

Même si le pivot monégasque Ali Traoré affirmait avant la rencontre que la Roca team n'était qu'outsider et Le Mans favori, le club de la Principauté n'a laissé aucune chance aux Tangos. Ces derniers qui disputaient leur troisième finale à Disneyland Paris (2014, 2015 et 2018) s'inclinent 83 à 78 laissant filer une occasion de soulever à nouveau le trophée 4 ans après avoir remporté l'épreuve.

Les Manceaux affaiblis par les blessures (Amagou, Lofton, Stephens) n'ont pas pu rivaliser avec l'armada monégasque. D'autant que Mitrovic, le coach de la Roca team, a su cibler en défense Youssoupha Fall et Justin Cobbs (limités respectivement à 8 et 4 points). Monaco, double tenante du titre et invaincu en 3 participations (9 victoires en autant de matchs) s'offre donc une troisième Leaders cup.

Les basketteurs sarthois vont désormais pouvoir profiter de la trêve internationale pour récupérer. Co-leaders de la Pro A (avec Monaco et Strasbourg), ils reprendront le championnat le 3 mars avec un déplacement à Chalons-sur-Saône pour le compte de la 21ème journée de Pro A. Le prochain match à Antares n'aura lieu que le 9 mars contre Antibes.