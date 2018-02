Le Mans

Les Manceaux sont de retour chez Mickey. Un an après avoir manqué l'épreuve et après une saison à jeter aux oubliettes (aucun titre, pas de playoffs, pas de leaders cup et pas de qualification en coupe d'Europe), Le Mans Sarthe Basket retrouve l'Arena de Disney et de l'ambition. "Il est clair que l'on vient pour gagner" dit sans sourciller Vincent Loriot, le directeur sportif du club sarthois qui a là une occasion de concrétiser sa très bonne moitié de saison en décrochant comme en 2014 le titre à Disneyland.

Et les Tangos arrivent en ayant fait le plein de confiance avec 6 victoires en 7 matchs et surtout des succès de prestige : Nanterre, Monaco et Limoges, 3 cadors de la Pro A viennent ainsi de tomber face au MSB et l'immense Youssoupha Fall (2m21). "C'est depuis notre défaite contre Dijon (le 22 janvier). On a beaucoup appris de ce match. On a fait beaucoup de séances vidéo, on s'est parlé entre nous et on s'est dit que ce n'était pas normal de défendre comme ça" explique le pivot sénégalais. "Depuis on défend et on gagne".

Le Mans, favori

Désormais en tête du classement de Pro A (avec Monaco et Strasbourg), le MSB est logiquement considéré comme l'un des favoris de la leaders cup admet le meneur Antoine Eïto : "C'est vrai que l'on est l'équipe en forme. Maintenant, il ne faut pas se croire arrivé parce qu'on a gagné 3 gros matchs" tempère le joueur qui faisait partie de l'équipe victorieuse en 2014 et finaliste en 2015. "Il faut oublier les dernières semaines et avoir conscience que c'est très difficile d'aller jusqu'au bout dans ce tournoi".

D'autant qu'il y a une inconnue de taille : la capacité des Tangos a enchaîner 3 matchs en 3 jours. Privés de coupe d'Europe cette saison, déjà éliminés de la coupe de France et ne jouant donc qu'une rencontre par semaine, les Manceaux risquent de manquer de rythme admet Vincent Loriot. Alors que le capitaine Pape Philippe Amagou est toujours absent et que Chris Lofton (blessé à la cheville) est incertain, la récupération sera une des clés. "C'est pour cela qu'en plus de notre ostéopathe et préparateur physique Alexandre Bertrand, on emmène un kinésithérapeute et notre doc, Bernard Lebreton et puis on prendra des séances de cryothérapie sur place pour récupérer plus vite si on a la chance de disputer demi finale et finale".

Un derby ligérien

Mais pour revenir samedi et dimanche sur le parquet du parc d'attraction, il faudra déjà venir à bout du rival choletais et "ça ne va pas être simple" analyse le coach Eric Bartecheky. "En championnat, on les avait battu de 18 points à la maison mais Jerry Boutsiele était absent. Avec lui ce ne sera pas pareil". Avec son jeune prodige francilien, le club des Mauges pourrait donc créer (encore) la surprise, à l'image de son parcours cette saison. Dernier du classement fin octobre, les Choletais semblaient alors être engagés dans une galère. Mais en arrachant 7 victoires en 10 matchs à la fin de la phase aller, les hommes de Philippe Hervé sont parvenus à chiper au nez et à la barbe de Graveline-Dunkerque la dernière place qualificative pour la leaders cup.

Il n'empêche : ce duel de l'ouest semble largement déséquilibré. Meilleure défense de ProA (72,2 pts), Le Mans a la faveur des pronostics face à la plus mauvaise attaque (71,1 pts). D'autant que le CB, qui reste sur deux défaites consécutives, est retombé à la 10ème place du classement.

MSB - Cholet en quart de finale de la leaders cup. Coup d'envoi à 18h à la Disney Event Arena. Si les Manceaux l'emportent, ils affronteront samedi à 20h30 le vainqueur du match CSP Limoges - JSF Nanterre. La finale se jouera le dimanche à 17h.