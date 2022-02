Le Mans : simulation d'incendie à la cathédrale Saint-Julien

Une quarantaine de sapeurs-pompiers de la Sarthe avec une vingtaine de véhicules étaient en intervention sur la cathédrale Saint-Julien du Mans. Pas d'incendie, mais un exercice de simulation en cas de feu dans une partie de la charpente.

Les pompiers ont mis en place un poste de commandement, ont branché plusieurs tuyaux et arrosé une partie de l'édifice. Ils ont aussi évacué le public et mis en sécurité les œuvres, peintures et sculptures qui se trouvaient dans la zone concernée. Un exercice qui a duré plus de deux heures et qui a permis de faire le point sur la réactivité des soldats du feu et de voir si le dispositif d'alerte était suffisant.

Les pompiers de la Sarthe en intervention sur les hauteurs de la cathédrale du Mans © Radio France - Christelle Caillot

Un bilan positif

Il y a eu une quarantaine de sapeurs-pompiers de la Sarthe qui sont intervenus sur cet exercice de simulation d'incendie. Le scénario : un feu de charpente dans la chapelle Sainte-Cécile à plus de 25 mètres de hauteur. Les pompiers ont tout d'abord procédé à l'évacuation du public, ils ont ensuite fait des vidéos avec un drone pour simuler l'ampleur des dégâts. Et puis, ils ont installés des tuyaux qu'ils ont branchés dans des colonnes d'eau qui sont déjà fixées à la cathédrale. Pendant ce temps, un camion avec un chariot élévateur était installé près de la cathédrale avec une autre lance à incendie. D'autres pompiers sont rentrés dans le monument pour protéger et parfois évacuer certaines œuvres. Au bout de plus de deux heures d'intervention, la simulation était réussie selon les responsables des opérations.

Des sculptures de la cathédrale ont été bâchées lors de la simulation d'incendie © Radio France - Christelle Caillot

Toutes les œuvres sont répertoriées

Sur cette simulation, les sapeurs-pompiers de la Sarthe ont tout d'abord évacué le public du monument, ils ont ensuite en lien avec la police et la préfecture mis en place un périmètre de sécurité. Puis, ils ont évité la propagation de l'incendie avec la mise en place de tuyaux et de lances. Et ils ont aussi protégé et évacué les œuvres. Pour ce travail, ils travaillent en partenariat avec la Drac, la direction des affaires culturelles. Un répertoire des œuvres a été réalisés et mis à la disposition du Sdis, le service départemental d'incendie et de secours. Toutes les pièces sont numérotées, avec leur poids, leur taille, leur valeur et leur place dans le monument. Tous les objets ne peuvent pas être évacués. Les grosses pièces par exemple, comme certaines sculptures, en terre ou en marbre, sont bâchées. En revanche, les tableaux et les petits objets comme les calices et les reliques sont évacuées. En cas de véritable incendie, les pièces seront ensuite stockées dans une pièce du presbytère.