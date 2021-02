Le Mans : son restaurant fermé, il part travailler à l'usine

Après 19 années passées comme banquier, Guillaume Cerisay avait décidé de devenir restaurateur. Le 10 janvier 2020, il concrétisait sa reconversion en ouvrant son restaurant, "Les Fils à maman" situé rue des Ponts neufs au Mans. Mais le Covid est arrivé et avec lui le confinement, la fermeture des restaurants et les journées vides, à tourner en rond. "Cela nous est tous tombé dessus comme ça, brutalement. Et nous restaurateurs effectivement, on n'a plus rien à faire. Le resto fermé, on n'a pas d'occupation et les journées sont devenues très longues. Et on n'est pas habitué à ça, on n'est pas fait pour ça, on est fait pour avoir une vie sociale, pour être actif".

Guillaume Cerisay commence à broyer du noir. "On se retrouve seul. Les enfants vont à l'école, ma femme part travailler et moi, je me retrouve là sans rien faire. Forcément on se met à cogiter. Surtout moi qui venait juste d'ouvrir, tu te demandes pourquoi cela m'arrive ? Et cela fatigue mais ce n'est pas de la bonne fatigue, c'est de l'épuisement nerveux".

Le besoin de se sentir utile

Rapidement l’entretien de son restaurant et les taches administratives ne suffisent plus à combler le vide. Guillaume Cerisay, qui a préféré ne pas se lancer dans la vente à emporter, trop risquée financièrement pour lui, a donc décidé le mois dernier de s’inscrire en agence d’intérim. "Là je travaille dans une usine, une industrie. Je suis à la chaine. C'est très basique mais ça me permet de m'occuper, de voir des gens et puis de me sentir utile. Je suis en forme, j'ai deux bras, deux jambes, je voulais les utiliser. Ça n'a l'air de rien mais juste avoir à mettre le réveil et savoir pourquoi on se lève, c'est important".

Même si ce n'est pas sa motivation première, cela lui permet également de gagner un peu d’argent, en attendant de pouvoir rouvrir son resto et de retrouver ses 3 salariés, actuellement au chômage partiel. "Le fait d'être coupé de cette activité là, ça me donne encore plus envie parce que ça me manque. Alors que c'était ouvert depuis peu, que c'était une reconversion mais cela manque énormément. Donc impatient de pouvoir accueillir à nouveau les clients et de partager des bons moments avec l'équipe".... et de ranger sa blouse d’ouvrier pour enfin renfiler son tablier de restaurateur.