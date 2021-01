Une entreprise du Mans offre près de 300 bonnets aux sans-abris grâce à un appel aux dons

L'entreprise mancelle a reçu plus de 4200 euros pour confectionner des bonnets chauds pour les personnes sans domicile fixe. Ils seront distribués au Mans et dans d'autres communes de l'agglomération.

L'appel aux dons de Soussou sportswear a porté ses fruits. L'entreprise basée au Mans a collecté plus de 4200 euros pour financer la confection de bonnets pour les personnes sans-abri, ce mercredi 6 janvier 2020. Pour l'instant, cela permet de produire près de 300 couvre-chefs.

C'est énorme

Devant l'afflux de dons, l'objectif a été revu à la hausse deux fois. De 2000 à 4000 , jusqu'à 6000 euros. De quoi produire produire 400 bonnets. "C'est énorme par rapport à ce qu'on s'était fixé au début !" se réjouit Laurie Sousou, qui porte ce projet pour Soussou sportswear.

Un bonnet doublé en polaire

Le bonnet a été créé gratuitement par une autre entreprise. Il est bleu, rouge et blanc et surtout très chaud. Son maillage est fait en acrylique et un bandeau polaire est cousu à l'intérieur pour réchauffer les oreilles. "Il y a un petit pompon sur le dessus pour une touche esthétique, mais l'important c'est qu'il tienne chaud à la tête", explique Laurie Sousou. C'est nécessaire quand il fait moins de 0°C dans les rues en hiver.

La cagnotte en ligne sera bouclée jeudi 7 janvier à minuit. La commande sera aussitôt passée dans une usine de Haute-Loire. "D'ici quelques jours, on va recevoir les bonnets, donc on va aller directement les distribuer dans la rue aux personnes sans-abri", détaille Laurie Sousou. Cette distribution se fera avec les associations de terrain. Environ 150 personnes vont recevoir un bonnet au Mans. Les couvre-chefs restants seront répartis dans plusieurs autres communes de l'agglomération mancelle.

Solidaires tous les ans

Soussou sportswear avait déjà donné 200 vestes aux personnes sans-abri, en 2019. L'entreprise mancelle compte bien recommencer en 2021 avec un autre projet. Il reste secret, pour l'instant, mais Soussou pourrait demander de l'aide à des lycéens sarthois pour le design du vêtement.

>>> Pour donner à Sousou sportswear pour le Bonnet solidaire, c'est avant le jeudi 7 janvier, à minuit.