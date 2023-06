Le Mans Ultimate : le jeu vidéo officiel des 24H

Si vous êtes sur le circuit ce week-end et que vous voulez vous prendre pour un pilote. Pas de problème, vous pouvez tester gratuitement le nouveau jeu vidéo consacré aux 24H. Le Mans Ultimate ne sortira qu'au mois de décembre mais les concepteur du jeu ont souhaité profiter du centenaire de la course pour le faire découvrir au public dans une version provisoire.

Alex et Thimoté, deux pilotes officiels de l'équipe Ferrari de e-sport © Radio France - Yann Lastennet

Des sensations de pilotage jusqu'à la grande roue : c'est très réaliste

Imaginez-vous au volant d'une Hypercar Porsche à la place d'André Lotterer, le pilote allemand triple vainqueur des 24 heures du Mans. Il fait nuit sur la ligne droite des Hunaudières. Les lumières défilent à toute allure le long de la piste. Vous avez juste le temps d'apercevoir les commissaires de piste qui vous font signe de ralentir avant le virage de Mulsanne. La course a duré 8minutes mais François Xavier, la quarantaine, sort du baquet complètement bluffé ! " Il y a vraiment le soucis du détail. En plus de la simulation qui est très réaliste par rapport à la piste et à la sensation de vitesse, on voit les commissaires, il y a la grande roue, il y a aussi le côté jour/ nuit qui est très intéressant. Cela permet d'avoir une vue élargie de la course".

Les concepteurs du jeu sont venus plusieurs fois sur le circuit pour être le plus précis possible

Même impression pour Alex et Thimoté, deux pilotes de l'équipe e-sport de Ferrari. " C'est presque aussi réaliste qu'un simulateur. Ce n'est que la version provisoire mais c'est très prometteur. J'ai vraiment hâte de tester la version définitive du jeu" s'enthousiasme Alex.

Les concepteurs du jeu se sont donné du mal pour coller à la réalité affirme Ben Buesnel, membre de Motorsport Game. " Nous avons beaucoup discuté avec des responsables de l'ACO*. Nous sommes venus plusieurs fois repérer le circuit pour le récréer le plus fidèlement possible. Nous souhaitions absolument retranscrire au plus juste ce que ressentent les pilotes sur ce circuit magique".

12 simulateurs vous attendent dans la Family Zone du circuit pour tester le jeu officiel des 24 heures du Mans © Radio France - yann lastennet

La version du jeu présenté au Mans ne comprend qu'une Hypercar (Porsche) et une GT (Ferrari 488) mais promis, toutes les voitures du plateau et les 7 circuits du championnat du monde d'endurance seront présents dans la version finale. En attendant, vous pouvez venir le tester dans la Family Zone du circuit des 24 heures, tout prêt du studio de France Bleu Maine . 12 simulateurs vous attendent et c'est gratuit !

*Automobile Club de l'Ouest, co-organisateur des 24 heures du Mans