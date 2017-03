Le Mans : un centre municipal de santé et une mairie annexe d'ici fin 2017 à Pontlieue

L'ancienne mission locale du Mans, dans le quartier Pontlieue, va devenir un centre municipal de santé et une mairie annexe. L'ouverture est programmée pour la fin d'année.

Le chantier est lancé. Au Mans, 5 boulevard Churchill, dans le quartier Pontlieue, les locaux de l'ancienne mission locale du Mans accueilleront dans quelques mois le premier centre municipal de santé et l'unique mairie annexe de la ville.

Une vingtaine de médecins candidats

Le futur centre municipal de santé, d'une superficie de 335 m², comprendra 4 cabinets médicaux, un bureau pour sage femme, une salle d'échographie, des bureaux administratifs et 2 salles d'attente. D'ici la fin de l'année ou début 2018, 4 médecins généralistes et une sage femme (détachée par le centre hospitalier du Mans) y travailleront et seront salariés de la ville du Mans.

plan du futur centre municipal de santé © Radio France

Cette solution doit permettre de lutter contre la désertification médicale qui touche désormais aussi certaines grandes ville. "C'est un vrai problème. D'ici 4 à 5 ans, 20% des 110 médecins généralistes exerçant sur Le Mans prendront leur retraite" explique ainsi Catherine Brulet Delahaye, maire adjointe déléguée à la santé publique. Selon elle, une vingtaine de médecins auraient d'ores et déjà candidaté. En plus des consultations en semaine (lundi au vendredi), la ville souhaiterait que les patients soient aussi accueillis le samedi matin. "Avec les horaires et le nombre de consultations à l'heure, cela fait partie des points important qu'il faudra négocier avec les médecins" assure le maire, Jean Claude Boulard.

Le retour de la mairie annexe à Pontlieue

Située pendant plusieurs décennies sur les bords de l'Huisne, près de l''intersection de l'avenue Jaurès et du boulevard Churchill, l'unique mairie annexe du Mans avait été déplacée derrière le Musée vert en raison des travaux de la première ligne de tramway. Accolée au futur centre municipal de santé, elle retrouvera donc (presque) son emplacement historique. Les Manceaux pourront faire là bas les principales démarches administratives : carte d'identité, passeport, changement d'adresse, inscription sur les listes électorales ou encore pour les enfants, inscription à la cantine et en centre de loisirs.