Le Mans : un espoir pour sauver le petit Noé atteint d'une maladie génétique rare

Le Mans, France

Noé, qui a 11 mois, habite au Mans avec ses parents. On vous avait parlé en novembre dernier de sa grave maladie génétique. Au départ, ses parents pensaient qu'il avait le syndrome de Zellweguer mais il souffre finalement d'une déficience en protéine bi-fonctionnelle. Autrement dit, il n'assimile pas tous les aliments et certains acides lui détruisent les organes vitaux. On compte seulement 50 cas dans le monde.

La bonne nouvelle, c'est qu'un laboratoire français basé à Lille vient de décider de lancer un programme de recherche. Ses parents retrouvent une lueur d'espoir.

25.000 euros récoltés dans une cagnotte

Pour se faire aider dans la recherche de la maladie, les parents de Noé ont lancé une cagnotte participative sur internet en octobre dernier via le site la marche de Noé. Il y a eu un véritable élan de générosité. Des dons de particuliers, et aussi beaucoup d'associations et de clubs sportifs se sont mobilisés. "Sincèrement, je ne pensais pas avoir autant de retours", souligne Sabrina la maman de Noé. "Ce qui fait bizarre, c'est que l'on a beaucoup de messages de soutien et de petits mots d'affection de la part de gens que l'on ne connait pas en fait. Des messages d'amour et des personnes qui nous disent que l'on peut être fier de ce que l'on a fait. Au début de la maladie de mon fils, je m'étais complètement isolée et le fait d'en avoir parlé autour de moi, ça m'a fait beaucoup de bien et ça nous aide à nous relever de cette épreuve".

Un élan de générosité qui se poursuit ce samedi au MMArena. Christopher,le papa de Noé, donnera le coup d'envoi fictif du match de football entre Le Mans et Rodez.

Un programme de recherche lancé en mars

La bonne nouvelle, c'est ce programme de recherche que vient donc de lancer un laboratoire de recherche. "C'est super", confie Sabrina, "C'est vraiment une lueur d'espoir parce que Noé ne va pas trop mal. À la base, les enfants qui ont cette maladie, ils ne mangent pas tout seul, il fait encore beaucoup de progrès et on est là pour le pousser et l'encourager. Il faut que l'on arrive à le guérir, c'est vraiment notre but ultime, enfin pour moi, c'est le but de ma vie".

Noé et Sabrina sa maman © Radio France - Christelle Caillot

Une surveillance 24 h sur 24

Noé a besoin d'une surveillance jour et nuit. Il doit prendre des médicaments quatre fois par jour, ne tient pas assis tout seul et fait parfois des crises d'épilepsie. Et en plus de ces traitements quotidiens, Noé va toutes les deux semaines à l'hôpital pour vérifier son audition, sa vue, l'état de son foie et de ses reins.