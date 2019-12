Le Mans : une adolescente organise une maraude sous l'impulsion du groupe coréen dont elle est fan

Léo, Lana et Mathieu proposent du thé, des gâteaux et des vêtements chauds à Zafner, sans-abri depuis 10 ans.

Le Mans, France

Quatre adolescents trimbalent des gros sacs dans les rues du centre-ville du Mans, dimanche 8 décembre. Place de la République, ils contournent le marché de Noël et tombent sur Zafner. Emmitouflée dans un long manteau noir, cette femme, sans domicile fixe depuis 10 ans, est assise sur des marches, avec son chariot à côté d'elle. Lana s'avance timidement : "On a du café ou du thé." Cette adolescente de 14 ans habite à Tuffé, dans l'est de la Sarthe. Elle est au Mans avec ses amis et sa famille pour venir en aide aux sans-abri. Depuis une semaine, sa mère, Charlène, l'aide à collecter des vêtements chauds, préparer des gâteaux, des sandwichs et des boissons.

Zafner accepte volontiers un gobelet de thé et quelques morceaux de quatre-quarts, puis fouille dans le sac d'habits. Elle en retire un pull qui semble lui plaire. "Vous m'avez offert un petit pull-over, Lacoste, très joli", sourit-elle. Elle les remercie pour leur aide et explique qu'elle n'a pas souvent l'occasion de dormir avec un toit sur la tête. Souvent, les foyers d'accueil sont pleins.

Sur une idée de BTS, le groupe de K-pop

Lana voulait organiser ce type d'action solidaire depuis un petit moment. L'appel d'un de ses groupes de K-pop (pop coréenne) préférés, BTS, à faire des maraudes l'a poussée.

J'osais pas forcément demander aux gens de venir avec moi.

A chaque anniversaire d'un des membres de BTS, un défi solidaire est lancé aux fans. Pour celui de Jin, le 4 décembre, ils devaient apporter de la nourriture aux personnes sans-abri. Quand Lana a demandé à sa mère si elle aussi pouvait organiser une maraude, elle a tout de suite dit oui. "Quand on sort d'un magasin, Lana est la première à vouloir donner un sandwich ou quelque chose à manger s'il y a un SDF", explique Charlène. Elle-même a participé à la maraude avec son compagnon et la petite sœur de Lana. Léo et Mathieu, deux amis de Lana, sont aussi très au fait de la culture pop coréenne. Avec eux ce dimanche, Johana, 21 ans, également fan de BTS. Elle ne les connaissait pas avant, mais elle a répondu à leur appel à la solidarité.

Les parents et les adolescents ont aidé une douzaine de SDF. Un nombre trop bas, selon eux. S'ils doivent revenir, ce sera en semaine, quand les magasins sont tous ouverts pour toucher plus de monde.