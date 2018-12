Le Mans : une centaine de gilets jaunes bloquent l'accès au dépôt pétrolier

Le Mans, France

Les gilets jaunes sarthois avaient annoncé une action pour ce début de semaine. Environ 200 d'entre eux se sont réunis dimanche 2 décembre pour bloquer l'accès au dépôt pétrolier, situé dans la zone industrielle sud du Mans. Ce lundi, à 4h30, ils étaient encore une centaine de gilets jaunes présents sur zone. Ils ont installé des palettes, allumé des feux pour tenir leur campement le plus longtemps possible.

Les gilets jaunes déterminés à rester sur place

Deux camions ont été bloqués par les gilets jaunes ce lundi matin. "On arrive à faire en sorte de garder ce dépôt. _On va se relayer pour le garder pourquoi pas pendant une semaine ou deux_. Au fur et à mesure, les gens essaient de se fédérer, de ne faire qu'un en Sarthe. Parce qu'à un moment, il y a eu trop de divisions, on s'éparpillait", témoigne un gilet jaune sur place.

Pas d'intervention de la police

L'opération s'est déroulée dans le calme. La police n'est pas intervenue sur place pour les déloger.

Dans la nuit du jeudi 29 au vendredi 30 novembre, environ 300 gilets jaunes s'étaient rassemblés aux abords du dépôt pétrolier. La police était sur place. Des heurts avaient éclaté avec les forces de l'ordre. Des projectiles avaient été lancés contre les policiers.