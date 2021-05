Le Mans : une cérémonie du 8 mai en petit comité à cause du Covid-19

La commémoration s'est déroulée à huis clos devant la préfecture, au Mans, samedi 8 mai, à cause du Covid-19. Seuls des militaires, des responsables politiques locaux et le préfet ont participé à la cérémonie, mais quelques Sarthois l'ont suivi de derrière les barrières.

Pas d'orchestre, ni de chœur pour cette commémoration du 8 mai 1945, date de la capitulation allemande à la fin de la Seconde Guerre Mondiale. Comme l'an dernier, la cérémonie a eu lieu à huis clos, devant la préfecture, au Mans, en fin de matinée, ce samedi. Parmi les invités du préfet de la Sarthe Patrick Dallennes, des responsables politiques, comme le maire du Mans Stéphane Le Foll ou le sénateur Thierry Cozic, mais aussi des représentants des forces de l'ordre.

Quelques familles et des anciens militaires

Une vingtaine de personnes se sont tout de même placées derrière les barrière qui entouraient la place Aristide Briand. Des anciens militaires avec leurs médailles, mais aussi des familles avec des jeunes enfants. "Les consignes actuelles font qu'on a beaucoup limité, voire annulé, toutes nos prestations à l'extérieur, donc je viens avec mes enfants qui aiment bien aussi", explique Benoît, un militaire manceau. Il est venu avec trois de ses enfants. "C'est important pour moi, mais aussi pour eux, pour leur montrer", précise le papa.

Yves Voisin, le président de l'association sarthoise des déportés et des internés de la Résistance française, a suivi la cérémonie aux côtés d'anciens militaires. Pour lui, les enseignements de cette cérémonie sont très actuels : "Ce qui s'est passé peut se reproduire, peut-être pas aussi dramatiquement, mais quand-même, on ne sait pas." Le retraité regrette de ne pas pouvoir transmettre la mémoire aux plus jeunes générations à cause de la crise sanitaire. Le préfet Patrick Dallennes souligne l'importance du rôle des enseignants et des parents pour le devoir de mémoire, en cette période où toutes les cérémonies sont à huis clos.