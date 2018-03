Le Mans, France

A première vue, ce pavillon de 120 m² ressemble à tous les autres. A première vue seulement. " Par exemple, ici dans la cuisine, on a deux hauteurs différentes de plan de travail pour permettre aux personnes en fauteuil roulant de passer sous le plan de travail" explique Cyrielle Coleau, responsable des animations de La Maison de Gaston. "Idem sous l'évier où le siphon a été déporté pour permettre au résident de se laver les mains ou faire la vaisselle sans se cogner les pieds". Il y a aussi cette salle de bain qui a pris la place de l'ancien garage. " C'est une astuce à laquelle les gens ne pensent pas" sourit André Bonnerue, le président de l'association de la Maison de Gaston. "Gagner des mètres carrés au rez de chaussée. Nous avons pris une partie du garage pour monter une douche à l'italienne, un lavabo et des toilettes dont la hauteur est réglable grâce à une télécommande". Ici les portes font 90 cm au lieu de 70 cm pour permettre le passage des fauteuils roulants, il y a des tiroirs à hauteur et des meubles spécialement aménagés pour éviter aux résidents de se lever et de perdre l'équilibre. Bref des dizaines d'idées dont peuvent s'inspirer les visiteurs.

Des ateliers pour aider les personnes en perte d'autonomie à bien vieillir

Cyrielle Coleau et André Bonnerue, membres de l'association La Maison de Gaston, devant la cuisine spécialement aménagée pour des personnes en fauteuil roulant © Radio France - Yann Lastennet

" Il ne s'agit pas d'une maison High-Tech bourrée de nouvelles technologies. Il y a des salons professionnels qui font cela très bien" précise André Bonnerue. " Nous, nous n'avons rien à vendre. Nous souhaitons simplement donner des idées aux visiteurs , sans se ruiner". Mais certains aménagements, comme la salle de bain, coûtent cher! " Cela tombe bien, des aides financières existent" ajoute Cyrielle Coleau. " Auprès des caisses de retraites, des complémentaires santé, auprès de l'Agence Nationale pour l'Habitat (A.N.AH.) qui propose de financer jusqu'à 70 % d'une salle de bain. C'est aussi cela le rôle de La Maison de Gaston : mettre en relation les personnes qui veulent aménager leur maison (et leur famille) avec les partenaires capables de les aider". L'association va aussi proposer des ateliers sur la santé, la nutrition, la gestion du stress etc... Des formations autant destinées aux personnes handicapées ou en perte d'autonomie qu'à ceux qui les aident. La Maison de Gaston ouvrira ses portes au public le 3 avril prochain. Elle est située impasse Douce Amie au Mans, face à l'Appamh. Elle sera ouverte du mardi au vendredi de 9H30 à 12H30 et de 13H30 à 18H et le samedi de 9H30 à 12H30.