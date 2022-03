Le Mans : une trentaine de jeunes intègrent le 2e Rima

Une trentaine de jeunes viennent d'intégrer le 2e Rima du Mans. A l'issue de leur formation de 6 mois avait lieu ce vendredi 4 mars 2022 la cérémonie de remises des fourragères au camp d'Auvours à Champagné. Ils sont devenus officiellement des Marsouins du "deux", régiment d'infanterie de marines comptant 1 200 hommes. Cet engagement intervient une semaine après le début de la guerre en Ukraine. Et même si le conflit n'a pas été évoqué lors des discours, il est évidemment dans toutes les têtes comme le reconnait le Général Steiger : "Nous, on n'est pas engagé à l'instant mais on est l'une des sept brigades interarmes de l'armée de terre donc on est susceptibles d'être engagés".

Les jeunes recrues ne seront pas immédiatement mobilisées en opex (opération extérieure) mais les Marsouins se doivent être prêts si nécessaire à être envoyés dans l'Est de l'Europe comme les chasseurs alpins français partis cette semaine en Roumanie au côté des forces de l'OTAN. "Pour un Marsouin, qu'y a-t-il de plus beau que de lutter partout pour son drapeau ?" chantent ainsi les recrues devant leurs ainés. Parmi elles : Alexandre 20 ans, major de sa promotion. "Dans ma famille, beaucoup ont fait l'armée. Certains ont fait des guerres et certains y sont morts. Et je voulais apporter ma pierre à l'édifice. C'était important pour moi".

La guerre en Ukraine donne encore plus de sens à leur engagement volontaire estime le chef de corps du 2e Rima, le Colonel Chamard. "Cela souligne leurs qualités de cœur et de courage. De venir s'engager à défendre leur pays par les armes alors que le canon gronde à l'Est, cela montre toute la profondeur de leur engagement". Par le passé, des Marsouins ont d'ailleurs déjà été envoyés en mission opérationnelle à quelques kilomètres de la frontière russe. C'était en 2017 en Estonie pour une "mission de dissuasion".