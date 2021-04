Le Mans : une youtubeuse cartonne avec un court-métrage sur les relations toxiques

"Tu n'es rien sans moi" : c'est le titre qu'a choisi Shanice Tafforeau, jeune youtubeuse de 20 ans habitant Le Mans, pour son court-métrage sur sa relation toxique avec un ancien petit ami, qualifié de pervers narcissique.

La vidéo est postée sur la chaîne FitShanice depuis juillet 2020, mais ce n'est que depuis le mois de décembre qu'elle cartonne sur Youtube, cumulant plus d'un million de vues, et des milliers de commentaires.

Dans son court-métrage de vingt minutes, tourné au smartphone avec l'aide d'amis en guise d'acteurs, la youtubeuse raconte sa propre histoire avec Marc, un petit ami d'abord doux et attentionné, puis violent, jaloux et possessif. Un vécu que Shanice Tafforeau a décidé de diffuser sur sa chaîne pour alerter sur la dangerosité des relations toxiques.

"Un pervers narcissique, c'est une personne qui a des troubles de la personnalité" explique Shanice. "Elle se dévalorise beaucoup, et pour se revaloriser, va rabaisser l'autre".

50 000 vues par jour

Le but de la jeune youtubeuse, avec cette vidéo, est bien de prévenir ces situations, et d'aider les personnes qui pourraient en souffrir. Le court-métrage fait d'ailleurs bien mouche, puisqu'il marche très fort sur la plateforme plusieurs mois après sa mise en ligne : "chaque jour je comptabilisais un peu plus de 50 000 vues" explique la jeune Mancelle. "J'avais des mails et des messages de gens qui se reconnaissaient dans l'histoire, et qui voulaient être aidés".

Montrer comment on tombe dedans... et comment on s'en sort

Pour Shanice, le but de ce court-métrage est d'abord de "faire vivre la situation" à ceux qui la visionnent, mieux qu'une vidéo d'explication face-caméra comme la youtubeuse en a l'habitude. "On peut vous donner tous les conseils du monde, si vous ne vivez pas ces choses, vous ne pouvez pas appliquer ces conseils dans votre vie. Donc je me suis que le mieux c'était de faire vivre vraiment la relation, montrer comment on tombe dedans, à quoi ça ressemble, et comment on s'en sort".

Le succès de la vidéo donne des ailes à la jeune Mancelle, puisqu'elle prépare déjà un nouveau court-métrage sur sa chaîne à propos d'une problématique similaire à celle des pervers narcissiques.

