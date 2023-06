Le manuscrit original de 20 000 lieues sous les mers, de Jules Verne, exposé au musée de Picardie

L'écriture est serrée, le texte raturé et annoté. Le musée de Picardie expose à partir de ce samedi le manuscrit original, écrit à la plume par Jules Verne, de 20 000 lieues sous les mers. Paru d’abord sous forme de feuilleton, entre 1869 et 1870, au sein d’un magazine pour la jeunesse, l'œuvre est rapidement éditée en intégralité, puis rééditée en version illustrée, avec plus d'une centaine de planches, en 1871.

Le manuscrit est exceptionnellement prêté par la Bibliothèque nationale de France, où il est conservé aux côtés du manuscrit du Tour du monde en 80 jours, et consultable intégralement en ligne sur le site de la BnF .

Jules Verne, Vingt Mille Lieues sous les mers, 1868-1869 - manuscrit autographe - BnF, département des Cartes et plans

L’idée de 20 000 lieues sous les mers a été suggérée à Jules Verne par une lettre de George Sand, en 1865, pour le remercier de l’envoi de ses deux premiers romans, Cinq semaines en ballon et Voyage au centre de la Terre, explique le Musée de Picardie. L'autrice de La Mare au diable et La Petite Fadette écrivait alors : "Je vous remercie, monsieur, de vos aimables mots mis en deux ravissants ouvrages qui ont réussi à me distraire d’une bien profonde douleur et à m’en faire supporter l’inquiétude. Je n’ai qu’un chagrin, en ce qui les concerne, c’est de les avoir finis et de n’en avoir pas encore une douzaine à lire. J’espère que vous nous conduirez bientôt dans les profondeurs de la mer et que vous ferez voyager vos personnages dans ces appareils de plongeurs que votre science et votre imagination peuvent se permettre de perfectionner. Quand les Anglais au pôle Nord paraîtront en volume, je vous demande de me les envoyer. Vous avez un adorable talent, avec du cœur pour le rehausser. Merci mille fois des moments que vous m’avez fait passer au milieu de mes chagrins. ”

Portrait de Jules Verne, 1875/1878 - Fonds Jules Verne/ Bibliothèques d’Amiens Métropole

Le manuscrit permet notamment de découvrir les changements apportés au titre du roman et aux noms des personnages : le Voyage sous les eaux des débuts devient Vingt Mille Lieues sous les océans, le capitaine Nemo lui aussi change de patronyme au gré des corrections apportées par Jules Verne et son éditeur, Pierre-Jules Hetzel.

