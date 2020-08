Le marathon de Paris, reporté deux fois, est finalement annulé à cause de l'épidémie

Le Schneider Electric Marathon de Paris et le semi-marathon sont annulés à cause de la crise sanitaire du covid-19. Les courses, initialement prévues le 5 avril dernier, reportées au 18 octobre puis une nouvelle fois au 15 novembre, n'auront finalement pas lieu après les nouvelles mesures gouvernementales. Le Premier ministre Jean Castex a notamment annoncé mardi la prolongation jusqu'en octobre de la jauge maximale de 5.000 personnes pour les rassemblements.

Des mesures sanitaires impossible à respecter

D'après les organisateurs, Amaury Sport Organisation, la mairie de Paris et la préfecture, il est impossible de faire respecter les mesures sanitaires aux 65.000 coureurs du marathon et aux 40.000 qui participent au semi-marathon. L'épreuve parisienne rejoint la longue liste des événements sportifs annulés cette année, comme les marathons de Boston, New York, Chicago, Berlin et de Francfort. Seul celui de Londres prévu le 4 octobre résiste... En tout cas pour l'instant.