Le marathon des messes de Noël pour certains prêtres de la Mayenne

Louverné, France

91 messes dans toute la Mayenne sont célébrées le 24 et 25 décembre, dans les paroisses mayennaises, le sanctuaire de Pontmain, et les quatre principaux monastères et abbayes du département. Certains prêtres vont en célébrer plusieurs d'affilée. C'est le cas du Pére Viel de la paroisse Saint-Melaine en Val de Jouanne, à Louverné.

à lire Noël : 91 messes en deux jours dans le département de la Mayenne

Ce dernier prépare les décorations ce lundi. Père Viel est juché sur une grande échelle. "Je fais attention car il n'y aura pas de curé de remplacement" sourit-il. "Il y a deux messes le 24 décembre à Louverné et puis le 25 c'est à Bonchamps-lès-Laval à 10h30" explique le curé. "C'est un marathon plutôt agréable car ça fait longtemps que nous préparons les célébrations" termine-t-il.

Ce prêtre de 47 ans ne craint pas la fatigue, il est bien entraîné. "Comme les sportifs, il y a un entraînement. On s'est préparé pendant quatre semaines. C'est important car une fête est belle lorsqu'elle est préparée" déclare le Père Viel. Après ce marathon de la nativité, Pére Viel prendra un peu de temps pour lui et retrouvera sa famille à La Selle-Craonnaise.

