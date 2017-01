Le marathon des voeux a débuté pour les élus

Les traditionnelles cérémonies de vœux des élus ont démarré partout en France : un moment important pour rencontrer les habitants expliquent les élus du Doubs et du Territoire de Belfort.

Alors que l'année 2017 vient de démarrer, les élus du Territoire de Belfort et du Doubs organisent leurs cérémonies de vœux. C'est un moment important explique Pierre Rey, le président de l'association des maires du Territoire de Belfort : "On ne déplace pas tout un village aux vœux du maire, c'est bien connu. Maintenant c'est un instant de rencontres, où les maires prennent le temps d'évoquer les réalisations, les projets à venir".

L'occasion pour les maires de faire passer un message auprès des députés et des sénateurs

Pierre Rey, président de l'association des maires du Territoire de Belfort affirme que ces cérémonies de vœux auront une symbolique toute particulière à quelques mois de l'élection présidentielle et des législatives : "Des messages vont être passés. Les maires, qui font les vœux, profitent de cette occasion pour solliciter les députés ou les sénateurs. C'est l'occasion de leur rappeler qu'ils ont déposé des subventions parlementaires". Cependant, Pierre Rey, affirme que l'efficacité de la démarche est à prouver : " je ne suis pas certain que le fait de l'évoquer [NDLR : les subventions parlementaires] devant les habitants poussent certains députés à dire oui".

Le marathon pour les députés et les sénateurs

Ces cérémonies auxquelles sont invités également les parlementaires de la circonscription ou encore le préfet peuvent vite devenir un casse-tête souligne le président du conseil départemental du Territoire de Belfort Florian Bouquet, qui détaille son programme. "Le 7 janvier sera par exemple une journée particulièrement chargée, tout est minuté. A 11h, je dois me rendre à Trevenans et à Meroux, à 17h à Argiésans et à Vézelois et à 18h à Lacollonge, Rougegoutte et Chaux".