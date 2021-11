Le marché de noël de Marseille fermé à cause du mistral : les santonniers sont en colère

L'organisateur du marché aux santons de Marseille ne décolère pas. Depuis 13h ce lundi, l'accès à ce marché installé sur le Vieux-Port est interdit au public à cause du mistral qui souffle fort. Les santonniers ne comprennent pas cette décision de la mairie et dénoncent le manque à gagner.

Le marché aux santons installé sur Vieux-Port (quai du port) de Marseille est fermé au public depuis 13h ce lundi. La décision a été prise par la mairie de Marseille, en raison du mistral qui souffle fort. Le marché de noël installé juste à côté est lui aussi fermé. En revanche, à deux pas de là, la grande roue elle continue à tourner.

Pour Michel Bouvier, le président de l'union des fabricants de santons de Provence et organisateur de ce marché, cette décision est totalement aberrante. "C'est n'importe quoi. Il y a toujours eu du mistral à Marseille. On nous prend pour des abrutis!". Dans un premier temps, les santonniers ont refusé de fermer leurs chalets mais l'entrée du marché a été bloquée. Pour Michel Bouvier, le manque à gagner pour les 24 santonniers installés sur ce marché est de plusieurs milliers d'euros. Un coup dur alors que cette année, l'entrée au marché est soumise à la présentation du pass sanitaire et au port du masque.

Le marché aux santons du Vieux-Port est ouvert les lundis, mardis, mercredis et jeudis de 10h à 19h. Le vendredis et samedis, le marché est ouvert de 10h à 21h et les dimanches de 10h à 19h.

Le mistral doit encore souffler une bonne partie de la semaine.