Le marché de Bernay déplacé pour éviter "des morts sur la conscience"

La maire de Bernay, Marie-Lyne Vagner, a décidé de déplacer le marché hebdomadaire. À partir du samedi 20 mars, il se tiendra plus au centre-ville et la place Dérou n'accueillera plus de camelots. Les commerçants sédentaires de la place dénoncent un manque de concertation de la part de la Ville.

C'est la dernière fois ce samedi que la place Dérou accueille des camelots et plusieurs commerces arborent une banderole "Touche pas à mon marché". À l’initiative de la grogne, Sébastien Lerat, torréfacteur, qui ne comprend pas la décision de Marie-Lyne Vagner : "On n'a pas cherché à aménager cette place, on a juste cherché à déménager des gens qui travaillent ici depuis plus d'une vingtaine d'années" explique le commerçant qui est aussi conseiller municipal d’opposition. "C'est une question sécuritaire, uniquement sécuritaire" lui rétorque Gérard Lemercier, l'adjoint au commerce, à l'animation et aux associations, qui dément toute volonté de favoritisme et met en avant la protection de la population. En cas d'intrusion d'un véhicule sur le marché, "on aurait des morts sur la conscience, un usage qui fait un malaise au volant de sa voiture, une fausse manœuvre, au lieu de freiner qui accélère, on a vraiment de très très gros risques" justifie l'élu.

La place Dérou n'est pas sécurisée. Si on a une camionnette qui s'engage et qui nous fauche plein de personnes, c'est une question sécuritaire, uniquement sécuritaire - Gérard Lemercier

Déplacer le marché plus en direction de l'hyper-centre de Bernay est une mauvaise idée pour la boulangère Élise Sourdon : "Le marché marche très bien, il aurait peut-être fallu faire un agrandissement du marché" propose la patronne de la Maison Sourdon. "On peut faire comme ils font le jour de la braderie, barrer la route, là, ça dérange personne" suggère Marie-Paule Lefebvre, des Jardins d'Anne-Sophie. Le marché se tient sur cette place depuis plus de vingt ans, "ça aurait peut-être pu être fait avant" admet l'élu au commerce. Gérard Lemercier l'assure, le futur emplacement sera plus sécurisé car "on repart dans le centre-ville encore plus, on va mettre des plots en béton ou des jardinières qui vont être mises en place chaque samedi matin".

Le marché de tiendra à partir du 20 mars place de l' ancien Hôtel-Dieu jusqu'au marché couvert, "on commencera à descendre au Pont-Ravet" explique Gérard Lemercier, "on va boucher les trous qu'il y a dans le centre-ville parce qu'il y a des trous dans le marché".

Un manque de concertation ?

"On a du mal à comprendre parce qu'on n'a pas été concerté" s'emporte Sébastien Lerat qui dénonce "une décision prise sans l'avis des camelots, sans l'avis des commerçants sédentaires".

Dans la période Covid, regrouper les commerçants à un même endroit, je ne comprend pas cette décision - Sébastien Lerat

Dans son commerce, Sébastien Lerat a lancé une pétition : une cinquantaine de signatures en une journée © Radio France - Laurent Philippot

Des arguments balayés d'un revers de main par Gérard Lemercier : "Il n'y a pas de débat dès que c'est une question sécuritaire, point final". Selon l'élu, le groupe Géraud, qui gère le marché de Bernay, "sait depuis trois ou quatre mois qu'il faut repenser le marché, ce n'est pas une décision du jour au lendemain".

On ne pouvait pas en parler avant tant qu'on n'avait pas les plans - Gérard Lemercier

Gérard Lemercier en est persuadé, le déplacement du marché va profiter aux commerçants sédentaires de la place Dérou. "Ils vont récupérer une cinquantaine de places de parking en face de chez eux le samedi matin et on sait que tout le monde tourne en rond pour trouver une place le samedi matin, il n'y en a pas" avance l'élu qui estime que la clientèle continuera à faire ses achats dans les commerces de la place. Marie-Paule Lefebvre, la co-gérante des Jardins d'Anne-Sophie n'est pas convaincue : "Demain, s'ils se garent vers le bas de la ville, on ne sera plus du tout visible" et pense que "les gens ne feront plus de kilomètres pour faire leur marché".

On a l'impression qu'on veut nous mettre des bâtons dans les roues, qu'on veut nous faire mourir nous aussi - Marie-Paule Lefebvre

Avec 68 camelots, le marché de Bernay est le troisième plus grand marché de l'Eure.