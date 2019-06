Le marché de Montbrison est élu plus beau marché de France

Montbrison, France

Montbrison, plus beau marché de France ! La bonne nouvelle est tombée ce vendredi, dans le journal de 13 heures de TF1, la chaîne organisatrice du concours. Jean-Pierre Pernaut a annoncé la victoire sous la pluie et sous les hourras des commerçants et des habitants, mobilisés depuis plusieurs mois pour faire connaître (et gagner !) leur marché vieux de huit siècles.

France Bleu Saint-Etienne Loire sera en direct du marché de Montbrison, ce samedi 15 juin, entre 10h et 12h30, avec Frédéric Nicolas et ses invités.