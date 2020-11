Le marché de Noël annulé à Orléans, des dispositifs étudiés pour conserver une partie des festivités

Le marché de Noël d'Orléans devait avoir lieu du vendredi 27 novembre au dimanche 27 décembre 2020. Comme France Bleu Orléans vous l'annonçait, il n'y aura finalement pas de chalets commerciaux cette année. "Le contexte ne s'y prête pas, on a préféré jouer la carte de la sécurité" explique William Chancerelle, adjoint au maire d'Orléans chargé de la culture et de l'événementiel. Les arrhes versées par les commerçants ont été remboursées. "On a bien conscience que c'est un manque à gagner douloureux pour eux mais on a pris nos responsabilités en préférant la sécurité sanitaire, et économique : si on avait dû annuler au dernier moment, les pertes auraient été encore plus lourdes."

Noël à Orléans existera bel et bien !

Pas question néanmoins d'annuler l'ensemble des festivités, "Noël à Orléans existera bel et bien" assure William Chancerelle. "On va proposer un dispositif pour mettre du baume au cœur aux Orléanais : ce sera plutôt une promenade de Noël dans différents sites d'Orléans, avec de la décoration, des éclairages. Et si on peut sortir à ce moment-là, inciter les Orléanais à sortir, à aller chez les commerçants locaux." L'organisation de ces promenades de Noël va être confiée à des acteurs locaux de l'événementiel, en souffrance eux aussi en raison de la pandémie et du confinement.