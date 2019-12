Haute-Savoie, France

"Quand on a commencé, on était cinq ou six commerçants sur cette place." Au chaud à l’intérieur de son chalet en bois où il vend des gaufres et des bretzels, Jean-Claude se souvient de ses débuts au Marché de Noël d’Annecy. Une autre époque puisqu’aujourd’hui, le marché de Noël (près de l’hôtel de ville) et le Village des Alpes (en face du centre Courier) réunissent une centaine de chalets. "En dix ans, il a pris énormément d’ampleur, poursuit le commerçant. La ville et les annéciens ont su donner une vraie âme à ce marché de Noël."

Fréquentation en hausse

L’année dernière, un million de visiteurs ont déambulé sur les deux sites. Un record de fréquentation en passe d’être battu. "On sait déjà que nous sommes en progression", confie Céline Pochon, de GMC Event, société chargée de l’organisation du Marché de Noël et du Village des Alpes à Annecy. La météo chaotique de ces dernières semaines n’a visiblement pas eu trop d’impact. "On parle beaucoup du marché de Strasbourg mais on parle de plus en plus de celui d’Annecy, explique Jordan, un autre commerçant. On a beaucoup de touristes Anglais, de l’Est, des Suisses et des Italiens qui viennent pour Annecy et son marché de Noël."

Le marché de Noël et le Village des Alpes d'Annecy c'est plus de cent chalets. © Radio France - Richard Vivion

REPORTAGE - Le marché de Noël d'Annecy entre dans la cours des grands. Copier

Top 15

Selon une enquête du Figaro parue début décembre, le marché de Noël annécien fait aujourd’hui partie du top 15 français. La recette du succès ? "Il faut d’abord avoir un marché visuellement beau à voir, assure Céline Pochon. Nos chalets ont été construits sur mesure pour Annecy." GMC Event a également travaillé sur l’animation des deux sites avec des concerts, soirée DJ, photographe, maison du père Noël pour les enfants, patinoire… "La qualité des produits vendus est également important, il en faut pour tous les goûts et pour toutes les bourses." Et en ce qui concerne la restauration, Céline Pochon indique que "depuis deux ans nous ne travaillons qu’avec des restaurateurs locaux. Ils ont aussi l’image de leur établissement local en jeu donc ils ne proposent que de la qualité."

La patinoire du Village des Alpes à Annecy. © Radio France - Richard Vivion