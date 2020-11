Le marché de Noël d'Orléans probablement annulé

L'incertitude pèse plus que jamais sur la tenue cette année du marché de Noël à Orléans. Il devait se dérouler du vendredi 27 novembre au dimanche 27 décembre. La mairie se dirige vers son annulation. La Ville va par ailleurs accompagner les commerces qui sont fermés en raison du 2ème confinement.

A priori pas de marché de Noël- Serge Grouard

La décision n'est pas officielle mais c'est tout comme. Le marché de Noël dans sa configuration habituelle avec ses chalets et sa grande roue ne devrait pas avoir lieu cette année dans la cité johannique. Le maire d'Orléans ne l'a pas explicitement dit mais pour Serge Grouard _" le marché de Noël, cela parait compliqué" en raison de la situation sanitaire. D'abord, il faudrait le monter pendant la période de confinement, les premiers chalets devaient arriver le 23 novembre, et "on ne sait pas jusqu'à quand elle doit durer " indique Serge Grouard qui rajoute qu'il assume la totalité de ses responsabilités "en ne créant pas de trop grands regroupements à la sortie d'un nouveau déconfinement_ qui pourraient reconduire à de nouvelles contagions". Le maire d'Orléans promet toutefois en fonction de la situation durant cette période festive une Ville "animée, accueillante et chaleureuse".

Le retour de l'aide des 2.000 euros pour les commerçants

La Ville d’Orléans a annoncé par ailleurs un certain nombre de mesures pour venir en aide aux commerces fermés durant ce deuxième confinement. C’est le retour notamment de l’aide des 2.000 euros aux petits commerces qui ont du une nouvelle fois baisser le rideau. Une aide retoquée par le préfet du Loiret mais qui cette fois va être votée en bonne et due forme en conseil municipal via un fonds de soutien reversé ensuite à la Métropole d'Orléans.

En lien avec la chambre des métiers du Loiret et la chambre du commerce et de l'industrie du Loiret, une plate-forme de click and collect sur le site d’Orléans Métropole devrait également voir le jour d'ici la fin de la semaine prochaine. Sur cette plate-forme, chaque commerçant pourra laisser ses coordonnées téléphoniques ou renvoyer sur son propre site internet mais seuls 30% en possèdent un. Ils seront référencés par métier.

Gratuité du stationnement durant deux heures

La mairie va aussi exonérer de charges et de loyers jusqu’à la fin de l’année les commerçants qui ont un bail avec la Ville. Enfin après la fin de ce nouveau reconfinement, la municipalité d'Orléans annonce la gratuité durant deux heures du stationnement sur la voie publique jusqu’au 2 février prochain. Elle va demander aussi à la Métropole d’en faire de même pour les parkings couverts ainsi qu’une gratuité des transports, tram et bus, chaque samedi suivant le déconfinement et là encore jusqu’à la fin des soldes d’hiver