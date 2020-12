Le marché de Noël de Châteauroux, une "aubaine" pour les commerçants

Ce vendredi après-midi, l'heure était aux derniers préparatifs dans les allées du marché de Noël de Châteauroux. La trentaine de chalets qui le compose a été installée place de la République il y a quelques jours déjà, restait pour les commerçants à disposer leur marchandise à l'intérieur et à décorer le tour pour attirer le chaland. Venu du Loir-et-Cher avec ses objets de décoration mélangeant bois et verre soufflé, Jacques est pressé d'accueillir ses clients. "On a envie de travailler" dit-il. Au stand d'en face, Sylvaine, venue de Bourgogne pour vendre des bijoux, confesse n'avoir pas travaillé depuis septembre : "On ne fait que les marchés, les foires et les salons. Ils sont tous annulés. C'est une aubaine que celui-ci ait été maintenu".

Sylvaine devait faire d'autres marchés chez elle dans l'Yonne. Ils ont tous été annulés. © Radio France - Sarah Tuchscherer

Interdiction de manger sur le marché

Pour Gaëlle, qui s'est lancée dans la fabrication de bougies parfumées cette année : "il n'y a pas plus de risque à venir sur un marché de Noël qu'à faire ses courses dans n'importe quel magasin". Le protocole sanitaire en vigueur entre les stands ne s'en distingue guère d'ailleurs : masque obligatoire et gel désinfectant un peu partout. L'absence de patinoire sur la place cette année a permis d'espacer les chalets. Autre règle : il est interdit de manger dans l'enceinte du marché, pour éviter des attroupements de personnes non masquées devant les stands de nourriture.