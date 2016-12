Le marché de Noël de Colmar ne connaît pas la crise

L'édition 2016 du marché de Noel de Colmar a été une franche réussite, avec près d’un 1,6 million de visiteurs, selon les estimations de l’office de tourisme. Le marché fermera ce vendredi soir.

Le bilan officiel ne sera présenté que lundi, mais on sait déjà que le marché de Noël de Colmar a remporté un gros succès cette année, avec près d’un 1,6 million de visiteurs selon les estimations de l’office de tourisme. L'affluence moyenne est d'1,5 million. Hubert Niess, le président de l’office de tourisme: "on peut déjà assurer que nous avons fait aussi bien que l'année dernière, mais probablement mieux. Nous avons eu un petit vide au moment de l'attentat de Berlin. On s'est rendu compte que la fréquentation avait bien baissé pendant quelques jours. C'est le seul trou d'air qu'on peut signaler. Même la population est satisfaite à Colmar. En raison des mesures de sécurité, on a élargi la zone prioritaire. Ils se promènent tranquillement dans leur ville comme les touristes. Ils en profitent."

Le marché écourté à Strasbourg profitable à Colmar

Et les derniers jours ont aussi été excellents pour plusieurs raisons selon Hubert Niess : "Strasbourg étant fermé à partir du 25, les personnes qui ont réservé se reportent sur ce qu'on appelle "la ville". On a cette chance d'être perçu comme l'un des meilleurs marchés. Et à cause du manque de neige dans les Vosges, là aussi les touristes vont faire un tour en ville. Un petit coup de vin chaud et ça passe mieux."

Le marché de Noel de Colmar fermera ce vendredi soir à 17h.