Le marché de Noël de La Rochelle annulé pour cause de Covid

Le marché de Noel à La Rochelle est annulé. il n'y aura pas de chalet donc sur la Place de verdun cette année. C'est la crise sanitaire qui pousse à cette décision. La mise en place et le respect de la jauge seraient trop compliqués à mettre en oeuvre. Marie Nédellec, est l'adjointe au maire chargé du commerce et des marchés. Pour elle, le maintien de ce marché, dans ces conditions, n'aurait contenté ni les rochelais, ni les commerçants. La mairie qui annonce quand même la tenue d'animations dans le centre ville pour que Noël reste une fête commerçante et familiale.