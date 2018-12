Le marché de Noël de la Souterraine renforce son dispositif de sécurité

La ville de la Souterraine a dû revoir le dispositif de sécurité de son marché de Noël, suite à l'attaque de Strasbourg. Elle a notamment décidé de fermer certaines rues et a engagé des agents de sécurité pour fouiller les sacs à l'entrée.

La Souterraine, France

Le marché de Noël de la Souterraine a dû revoir son dispositif de sécurité à la hausse, ces derniers jours. La préfecture a recommandé à la commune de ne rien négliger, suite à l'attentat qui a visé le marché de Noël de Strasbourg, il y a à peine plus d'une semaine. Le marché de Noël de la Souterraine, qui doit avoir lieu dimanche 23 décembre est en effet le plus gros du département. La municipalité attend entre 8000 et 10 000 personnes ainsi que 170 exposants.

7 agents de sécurité pour fouiller les sacs à l'entrée

La municipalité a décidé de fermer certaines petites rues qui menaient au marché de Noël. Seuls sept accès sont conservés. Ils s'agit :

- du boulevard Mestadier (Carrefour de la Poste)

- du carrefour Rue de la Rampe / Rue Alexandre Bétolaud

- de la rue Fontfroide

- du carrefour Rue de Bessereix / Rue de Noge

- du carrefour Rue Hyacinthe Montaudon / Rue de Lavaud / Rue des Fossés de la Font aux Moines / Rue des Fossés des Gentils

- de la rue de l'Esculape

- et du carrefour Rue de la Font aux Moines / Rue Henri Naturel.

A chacune de ces entrées, un agent de sécurité sera présent durant toute la durée du marché de Noël, afin de fouiller les sacs et de surveiller le flux de visiteurs. Jean-Noël Pinaud, le directeur de cabinet de la ville, reconnait que "c'est la première fois que le dispositif de sécurité est poussé à ce point".

L'emploi des sept agents de sécurité occasionne un surcoût de 2000 euros pour la commune.