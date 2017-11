Le marché de Noël de Strasbourg toujours sous haute sécurité malgré la fin de l'état d'urgence

La ville de Strasbourg dévoile son dispositif de sécurité pour le marché de Noël. Il sera quasiment le même que l'année dernière, malgré la fin de l'état d'urgence. Des centaines de militaires, gendarmes, policiers et agents de sécurité seront mobilisés.

Pour cette 447e édition du marché de Noël de Strasbourg, la sécurité sera au rendez-vous. Même si le gouvernement a mis fin à l'état d'urgence le 30 octobre, il y aura au moins autant de militaires et de policiers que l'an dernier. La ville va aussi faire appel à 140 agents de sécurité privés. Des contrôles d'identité pourront avoir lieu à l'intérieur de l'ellipse insulaire.

Pour les voitures

Accès au marché de Noël - Document transmis par la ville de Strasbourg

Pour la troisième année d'affilée, le marché de Noël de Strasbourg se concentrera sur l’ellipse insulaire. Les voitures pourront y accéder seulement par les ponts de Paris, de la Fonderie, du Corbeau et de la Commanderie Saint-Jean. La sortie se fera par les ponts Saint-Nicolas et celui du Théâtre. La circulation sera autorisée entre 20h et 11h. Le stationnement sera strictement interdit à partir du 23 novembre sauf pour les abonnés qui pourront se garer dans les parkings souterrains en demandant un "titre marché de Noël". Les personnes qui habitant sur la Grande Ile et qui ont un titre résident pourront se garer à l'extérieur de l’ellipse insulaire en demandant également "un titre marché de Noël". Vous pouvez le commandez ici.

Pour les piétons

Accès piétons et parkings pour le marché de Noël - Document transmis par la ville de Strasbourg

Au niveau des piétons, seules les passerelles des Juifs et du Faux Rempart seront fermées. Contrairement à l'édition précédente, les ponts National et du Moulin seront ouverts. Des fouilles auront lieu à tous les accès. L'arrêt de tram place Broglie ne sera pas desservi 24h/24. A Homme de Fer, les trams ne s'arrêteront qu'entre 20h et 11h. Idem pour Langstross/Grand Rue mais uniquement le weekend.

Cinq zones de dépose de taxi seront aménagées aux abords de la Grande Ile et 250 arceaux supplémentaires seront mis en place pour les vélos. L'idée est d'inciter les visiteurs à se déplacer à pied dans le marché de Noël.

Un tiers du marché de Noël sera maintenu jusqu'au 30 décembre, essentiellement autour de la cathédrale, alors que le reste ne restera que jusqu'au 24 décembre.