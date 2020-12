Le marché de Noël maintenu à Niort, c'est confirmé

Il y aura bien un marché de Noël à Niort. La préfecture a donné son autorisation. 39 chalets vont s'installer place du Donjon du 11 au 24 décembre. Avec des consignes sanitaires adaptées.

Jauge de 400 visiteurs maximum

L’espace sera délimité et fermé avec une entrée et une sortie distinctes. Pour réguler les flux, des agents de sécurité seront positionnés avec une jauge de 400 personnes maximum en simultané. Un sens de circulation sera mis en place dans l’enceinte du marché, du gel hydroalcoolique sera mis à disposition du public.

Pas de patinoire ni de piste de luge

Par ailleurs, un manège sera installé place du Temple ainsi que trois chalets alimentaires mais uniquement pour de la vente à emporter. Pas de consommation sur place ni de vente de café ou de vin chaud. Même chose place du Donjon.

Il n'y aura pas non plus de patinoire place du Temple ni du piste de luge et de chalets alimentaires place de la Brèche.

Les horaires du marché de Noël : ouverture le vendredi 11 décembre à 12h. Le lundi de 16h à 20h30 et du mardi au dimanche de 10h à 20h30.