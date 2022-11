A six semaines des fêtes de fin d'année, et alors que la météo est encore douce et ensoleillée, le marché de Noël s'installe déjà place du Capitole à Toulouse.

Les chalets de Noël sont déjà installés sous les fenêtres du maire de Toulouse. © Radio France - JMM Incroyable mais vrai. Noël est déjà là à Toulouse ! L'installation du marché de Noël a commencé place du Capitole. Des dizaines de chalets sont en cours d'installation. Il faut reconnaitre que voir ces dizaines de chalets blancs se construire sous les fenêtres du maire est particulier étant donné la météo toujours aussi douce autour des 20 degrés et le franc soleil de ce vendredi. ⓘ Publicité Vous devriez d'ailleurs apercevoir d'autres décorations de Noël dans les rues de Toulouse dans les heures et les jours à venir puisque, cette année, les animations des fêtes de fin d'année devraient être dispersées un peu partout en ville, sur les allées Jean Jaures, du côté de la place Saint-Pierre et la place du Salin, ou encore sur les allées Jules-Guesde. Ma France : Économies d’énergie Hausse généralisée du coût de la vie, risque de pénurie d’électricité ou de gaz, phénomènes climatiques extrêmes : ces crises bouleversent nos quotidiens, transforment nos modes de vie, nous poussent à dessiner les contours d’horizons nouveaux. Pour répondre à ces défis, France Bleu et Make.org lancent une grande consultation citoyenne autour des économies d’énergie. Prenez position sur ces solutions & proposez les vôtres !