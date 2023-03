Le marché de Saint-Chamand le dimanche à Avignon va déménager avenue de Fontcouverte

Le marché du dimanche dans le quartier Saint-Chamand à Avignon va déménager. C'est la conséquence de la mise en service du nouveau parking-relais à proximité du terminus du tramway : le marché ne pourra plus se tenir sur l'avenue Pierre de Coubertin et sera déplacé à un kilomètre environ, sur l'avenue de Fontcouverte. Il sera installé précisément entre le rond-point du Lac et celui de la boulangerie Marie Blachère.

La date du déménagement n'est pas encore déterminée et dépendra de la mise en service du parking, prévue pour le début du mois d'avril. Quand ce sera le cas, la moitié des stands actuels du marché n'auront plus la place de s'installer. D'où cette décision de déménager le marché, expliquée lors du dernier conseil municipal d'Avignon par l'adjoint délégué au Développement économique et commercial.

"Pour permettre à l'ensemble des forains de poursuivre leur activité, la ville a étudié plusieurs sites susceptibles d'accueillir ce marché hebdomadaire dans des conditions de sécurité optimales et sans gène pour les riverains", a détaillé Claude Tummino. L'avenue de Fontcouverte a finalement été choisie. Et l'élu tient à rassurer les commerçants : "Les habitants de Saint-Chamand ne représentent qu'à peine 10% des clients aujourd'hui puisque le reste vient du Nord des Bouches-du-Rhône. Donc ils ne vont pas perdre des clients, au contraire". Claude Tummino assure aussi que certains forains bénéficieront d'emplacements plus grands. Une rencontre est prévue dans les jours qui viennent pour acter le déménagement.