Le marché de Thouars dans les 10 finalistes du concours TF1 du Plus beau marché de France 2023

Une belle surprise pour Thouars, tombée ce vendredi 26 mai 2023 durant le journal de 13 h de la chaîne TF1 ! Le marché des Deux-Sèvres a été retenu pour la finale du concours du "Plus beau marché de France 2023". Après les élections départementales puis régional es, 10 marchés, dont celui de Thouars, se disputent désormais le titre du plus beau marché de France.

Une qualification obtenue grâce aux votes des internautes ces dernières semaines. Pour la finale, les compteurs ne seront pas remis à zéro. Les votes sont toujours ouverts jusqu'au 16 juin prochain . Un jury composé de plusieurs personnalités de TF1 se réunira le 20 juin prochain pour élire le marché vainqueur parmi les trois qui auront obtenu le plus de voix. Le verdict final devrait être annoncé dans le JT de 13 h, la semaine du 26 juin 2023. D'ici là, un reportage devrait être réalisé à Thouars, courant juin, tourné par une équipe de TF1.

"Continuer de se mobiliser"

"Faire partie des 10 plus beaux marchés de France, c'est impressionnant. C'est une bonne surprise ! Mais on connaît les atouts de ce marché. Il est ouvert, très vivant, avec beaucoup de produits locaux. On va continuer de se mobiliser pour être élu le plus beau marché, ou figurer dans les trois premiers", a réagi le maire de Thouars, Bernard Paineau.

Le concours et l'engouement qu'il suscite permettent de donner un véritable coup de projecteur à la ville des Deux-Sèvres. "Cela mobilise les commerçants, les habitants et également la collectivité. Il y a un vrai élan global pour continuer d'animer le marché. On a créé il y a quelques semaines un espace de convivialité au cœur du marché pour déguster les vins locaux. On prévoit également plusieurs projets d'embellissement et de verdissement de la place", évoque le maire. Ces travaux vont coûter autour de six millions d'euros à la commune. En plus de cela, des animations sont envisagées à destination des touristes durant la période estivale.