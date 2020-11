Le marché des Couronneries de Poitiers s'adapte aux mesures sanitaires et fait le plein

Le constat est frappant partout en France, le deuxième confinement n'a rien à voir avec le premier. A Poitiers comme partout en France, il y a beaucoup plus de monde dans les rues, certains pour aller travailler, emmener les enfants à l'école et d'autres pour aller sur les marchés.

Contrairement au premier confinement les marchés alimentaires ont le droit de se tenir. Des marchés très fréquentés ce week-end dans le Poitou et notamment celui des Couronneries à Poitiers. Finalement le coronavirus ne change pas beaucoup les habitudes.

Sur le marché des couronneries dimanche 08 novembre en plain confinement © Radio France - Manon Derdevet

Je touche un minimum de choses et j'essaye de garder du bon sens - Isabelle

En regardant la queue devant les stands de fruits et légumes, de boucheries ou de poissons, impossible de penser que l'on est en plein confinement. Des dizaines de personnes, masques sur le visage, mais qui ne respectent pas toujours les distances de sécurité avoue Isabelle une habituée. "C'est vrai que quand il y a beaucoup de monde, c'est plus compliqué. Tout le monde n'est pas toujours très à cheval là dessus donc on s'adapte" explique la Poitevine qui avoue ne pas être une adepte du gel hydroalcoolique mais préfère se laver les mains lorsqu'elle rentre chez elle. "Je touche un minimum de choses et j'essaye de garder du bon sens", conclut-elle.

L'ambiance n'est pas très gaie - Marie Claude

Dans le stand en face Marie Claude elle remarque tout de même un changement d'ambiance. "L'ambiance n'est pas très gaie. Le marché est un peu plus vide même s'il reste malgré tout un peu d'animation", se rassure cette fidèle cliente.

De nombreux commerçants étaient présents sur les marchés de Poitiers ce 8 novembre 2020 © Radio France - Manon Derdevet

Plus aucun produit qui n'est pas "de première nécessité"

Côté commerçant, les ventes sont limitées aux produits alimentaires uniquement, plus question de vendre des produits qui ne sont pas jugés "de première nécessité" alors Martin Didier maraîcher à Buxerolles a du s'adapter. "Je fais des fleurs donc je suis coincé, je vais perdre mes chrysanthèmes et le restant de mes dahlias", déplore-t-il.

Mais il garde tout de même le sourire car ses fruits et légumes eux se vendent très bien et les clients sont au rendez-vous. "Il y a même plus de monde car les gens sont confinés, donc ils ne partent pas, ils sont là. Certains sont quand même stressés mais dans l'ensemble c'est cool", explique le maraîcher.

Reste une appréhension, "est-ce que ça va continuer les week-end prochains ? Comme il y a toujours des variantes, on verra bien." Tous profitent et croisent les doigts pour que les marchés restent ouverts le plus longtemps possible.