Le marché du Puy-en-Velay, bientôt plus beau marché de France ?

Par Noémie Philippot, France Bleu Pays d'Auvergne et France Bleu Saint-Étienne Loire

Le marché du Puy-en-Velay vient d'être élu plus beau marché d'Auvergne, et entre dans la course au plus beau marché de France ! Les Ponots en sont fous, et rêvent de voir leur marché remporter le titre.