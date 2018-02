Annecy, Le Grand-Bornand, Aix les Bains, en lice pour le titre de plus beau marché de France.

Par Marie Ameline, France Bleu Pays de Savoie

Après le concours du plus beau village sur France 2, voilà le concours du plus beau marché sur TF1. Huit marchés de Rhône-Alpes sont sélectionnés pour la finale régionale. Parmi eux, le marché de la vieille ville d'Annecy, celui de la place de l'église au Grand-Bornand, et celui d'Aix les Bains.