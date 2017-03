Le marché immobilier repart dans le Nord-Pas-de-Calais

Immotissimo, le plus grand salon immobilier au Nord de Paris ouvre ses portes aujourd'hui à Lille Grand Palais. Il va durer 3 jours pendant lesquels 150 exposants attendent plus de 15 000 visiteurs. L'occasion pour nous de faire le point sur le marché immobilier régional.

Promoteurs, agents immobiliers, courtiers, banquiers : ils vous attendent pendant 3 jours à Lille Grand Palais. Et il devrait y avoir du monde car de plus en plus de français sont tentés par l'achat d'un bien immobilier. Première raison à cela, les taux d'intérêt historiquement bas. Même s'ils remontent légèrement on reste en moyenne à 1,30 % selon les chiffres du Crédit Foncier. En 10 ans cette baisse des taux a donné l'équivalent de...30 % de pouvoir d'achat en plus aux acquéreurs. L'équivalent d'une pièce en plus.

Autre facteur positif, les différents dispositifs de défiscalisation pour les acheteurs dans le neuf, comme la loi Pinel. Elle booste le marché du neuf, dont les ventes ont augmenté de 5 % en 2016 dans la région. Le neuf a décidément le vent en poupe puisque le nombre de permis de construire a bondi de 27,3 % en 2016, quasiment du jamais-vu.

Dans l'ancien, le volume de transactions est également en hausse : + 13,8 % en 2016 dans le Nord. L'activité flambe dans le Pas-de-Calais avec + 44 %. Conséquence logique de ce marché ultra-dynamique, la hausse des prix. C'est le cas dans l'ancien et dans le neuf. Dans l'ancien, comptez 2892 euros/m2 à Lille, 2243 à Arras mais 1500 euros à Boulogne ou Calais.