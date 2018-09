le Marégraphe de Marseille, situé sur la Corniche Kennedy, restauré grâce à un financement de la Région Provence Alpes Côte d' Azur et de la Fondation du Patrimoine et par l'IGN

Marseille, France

Ce symbole du patrimoine marseillais détermine depuis 1885 le « niveau zéro » , la référence d’altitude pour toute la France continentale, mais également les variations du niveau de la mer.

" le Mont blanc est à 4810 m au dessus du niveau de la mer, calculé à Marseille"

Un instrument unique au monde construit en 1884, un assemblage de pièces en laiton pour la plupart , qui avec le temps avaient quelques soucis d’usure et d’oxydation. C’est un Maitre Horloger de Gardanne, Thierry Gibernon, , meilleur ouvrier de France, qui s’est chargé de la restauration: "la pièce a été complètement démontée et transportée modules par modules et restaurée dans l'atelier de Gardanne et remontée ensuite sur place sur la Corniche".

"En 133 ans le niveau de la mer s’est élevé de 16 centimètres"

Même si il existe aujourd'hui un marégraphe numérique installé dans le même puits, pour Alain Coulomb de l'IGN, "la restauration de ce marégraphe historique est importante car cette mécanique garantit la continuité des relevés sur les 130 ans" . Le Marégraphe de la Corniche, classé Monument Historique, est d'ailleurs à sa façon un témoin du changement climatique: Grâce à ces relevés , on sait qu'en 133 ans le niveau de la mer s’est élevé de 16 centimètres.

Thierry Gibernon, Maitre Horloger, meilleur ouvrier de France installé à Gardanne s'est chargé de la restauration du Marégraphe © Radio France - Corrine Blotin