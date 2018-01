"Le dimanche, c'est jour de mariage" : un refrain de moins en moins vrai en Normandie, même si 72% des couples sont mariés dans notre région. L'union libre et le Pacs séduisent de plus en plus. C'est ce qui ressort d'une enquête de l'INSEE qui s'est intéressé aux couples dans la société française.

"Passer la bague au doigt", vous connaissez tous l'expression, mais est-elle encore valable ? Oui puisque 72% des couples sont mariés dans la région, même si la Normandie n'arrive qu'en 10ème position sur 13 ! Et pour cause, l'union libre (21%) et le Pacs (7%) séduisent de plus en plus. Avec des disparités suivant les départements.

L'Orne boude le Pacs

Le mariage séduit encore largement dans l'Orne et la Manche quand il est plutôt boudé dans l'Eure, département il est vrai qui compte le plus de jeunes dans la région. Entre les 2, le Calvados et la Seine-Maritime se situent dans la moyenne. Autre particularité, le Pacs ne séduit pas dans l'Orne. Seuls 5,5% des couples l'ont choisi ! Le diplôme fait aussi la différence : le recours au Pacs est plus courant pour les diplômés qui ont minimum le bac. Et sans surprise, plus les familles sont nombreuses, plus les mariages sont fréquents. En revanche, il faudra attendre pour connaître le nombre d'unions de personnes du même sexe, faute d'un nombre suffisant pour en faire des statistiques fiables. Quant aux taux de divorce, là aussi il faudra encore attendre un peu...