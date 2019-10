Le mariage reprend de la vigueur en Bretagne

Région Bretagne, France

De moins en moins de bébés naissent en Bretagne alors que le nombre de décès à tendance à augmenter, d'après la dernière étude démographique de l'Insee. En revanche, les Bretons semblent renouer avec la tradition du mariage.

Des mariés plus âgés que la moyenne française

5.334 couples bretons se sont mariés en 2017 dans la région, selon les derniers chiffres disponibles. Une augmentation de 2,4% par rapport à 2016. Les Bretons semblent en revanche mettre du temps à franchir le pas (études plus longues, investissement dans le travail).

Une Bretonne se marie en moyenne à 36 ans, contre 34 ans au niveau national. Pour les hommes c'est 35 ans soit deux ans de plus par rapport à la moyenne. Il faut noter une autre particularité bretonne : 40% de ces couples ont déjà un ou plusieurs enfants lorsqu'ils décident de se passer la bague au doigt. C'est plus que la moyenne française.

Le remariage est en vogue

Autre fait marquant de cette étude. Un espoir pour celles et ceux qui seraient encore sous le choc d'un divorce ou marqué par le décès de leur conjoint. Les maires voient de plus en plus passer devant eux des mariés qui l'ont déjà été et qui s'offrent une nouvelle chance à 49 ans en moyenne pour les femmes et 53 ans pour les hommes.

A noter que le mariage des couples de même sexe est en diminution. 287 unions homosexuelles ont été enregistrées en 2017, cela représente à peine 3% des mariages en Bretagne.