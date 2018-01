L'INSEE publie des chiffres sur le statut conjugal des couples d'Auvergne - Rhône-Alpes. Le Pacs séduit les plus jeunes, mais le mariage reste majoritaire... La tendance est plus nette encore en Ardèche.

Le mariage reste de loin le statut privilégié des couples qui vivent sous le même toit dans la région (comme au niveau national d'ailleurs). C'est ce qui ressort d'une étude de l'INSEE en Auvergne - Rhône-Alpes pour l'année 2016.

Le Pacs, créé en 1999 représente 7,2 % des unions. Mais selon l'âge et la qualification, les chiffres évoluent beaucoup.

C'est trois fois plus chez les jeunes! Entre 25 et 34 ans, près de 20% des conjoints partageant un foyer ont opté pour le Pacs. Au-delà de 34 ans, le mariage reprend ses droits et devient majoritaire. Après 40 ans, deux couples sur trois sont mariés.

Le Pacs séduit les diplômés les plus jeunes

Autre facteur à prendre en compte, le niveau de diplôme et la catégorie sociale. Si seulement 4% des jeunes sans diplôme sont Pacsés dans la région, ils sont 26% chez les moins de 30 ans, titulaires d'un bac+5.

Les Ardéchois plus attachés au mariage

En Auvergne - Rhône-Alpes, toutes tranches d'âge confondues, le mariage est plébiscité par 72,5% des couples vivant sous le même toit. La Drôme et l'Ardèche respectent la même répartition concernant les types d'unions (voir chiffres ci-dessous) mais les Ardéchois semblent plus attachés au mariage. Il y a un taux de mariage plus élevé (+1,2%) par rapport à la moyenne régionale. La Drôme à l'inverse est légèrement en dessous, avec un plus fort taux de pacsés que sa voisine.

Mariages, Pacs et unions libres en chiffres

Auvergne - Rhône-Alpes

7,9 millions d'habitants

3,7 millions vivent en couple.

72,5% des couples sont mariés

7,2% des couples sont pacés

20,3% des couples vivent en union libre

Drôme

72% des couples sont mariés

7,2% des couples sont pacsés

20,8% des couples vivent en union libre

Ardèche

73,2% des couples sont mariés

6,2% des couples sont pacés

20,6% des couples vivent en union libre

La Loire est le département de France au plus fort taux de personnes mariées: 76,9%.