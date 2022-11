"Le mariage revit !", une année 2023 inédite et des professionnels ravis au salon du mariage en Vendée

"On travaille à fond depuis la fin des restrictions sanitaires", s'enthousiasme Sandra Lelievre, exposante au salon du mariage installé ce week-end au palais des congrès du Puy du Fou, en Vendée. Cette "wedding planner" enchaîne sans compter depuis plusieurs mois. C'est un métier assez récent en France, importé des États-Unis. Cette quadragénaire s'occupe de toute l'organisation des mariés qui prennent contact avec elle. "Sinon, je peux juste m'occuper de la coordination le jour du mariage pour que tout le monde ait l'esprit tranquille et puisse profiter", développe-t-elle.

"J'ai fait ma demande plus tôt que prévu parce qu'il y a trop de mariages prévus", Thibaut.

Sandra Lelievre est "wedding planner", un nouveau métier importé des États-Unis qui consiste à s'occuper de toute l'organisation d'un mariage. © Radio France - Matthieu Bonhoure

2023 s'annonce comme une année "exceptionnelle"

Une cadence énorme, l'année prochaine plus de 300.000 mariages devraient être prononcés en France. C'est 80.000 de plus que la moyenne. Un record en lien avec le report des mariages prévus pendant les périodes de restrictions sanitaires liées au Covid-19. "En Vendée on a environ 2.400 mariages chaque année. Pour 2023 on grimpe à 3.500 normalement, c'est exceptionnel, lance tout sourire Denys Piraux, l'organisateur du salon. Les années à venir s'annoncent également bien remplies."

Denys Piraux, l'organisateur du salon du mariage, se réjouit de l'année record qui attend les professionnels du secteur. © Radio France - Matthieu Bonhoure

"Les gens se sont retrouvés dans les valeurs du mariage, ils se retrouvent de nouveau dans cette institution", abonde Denys Piraux. Dans les allées du salon, les professionnels affichent tous un grand sourire, mais du côté des visiteurs c'est le stress qui parle. "J'ai fait ma demande il y a deux semaines, je l'ai faite plus tôt que prévu pour que l'on puisse marier en 2024 parce qu'il y a énormément de mariages", explique Thibault. Ce trentenaire et sa compagne sont en couple depuis deux ans, et l'embouteillage au niveau des dates a poussé ces deux jeunes à accélérer les étapes.

Même pour 2024 il est difficile de trouver une date

La plupart des couples présents ce week-end au salon du mariage ne viennent pas pour 2023, ils se renseignent déjà pour 2024 et pourtant c'est, déjà difficile. "On a trouvé notre salle après des mois de recherche, pour le 24 août 2024 même si ce n'était pas notre premier choix il ne reste que ça ou alors c'est encore une année de plus à attendre", regrette Maëlle.

Les allées du salon sont remplies pour cette première édition, avec plus de 5.000 visiteurs attendus par l'organisation. © Radio France - Matthieu Bonhoure

Ces deux trentenaires ont cherché de la Bretagne jusqu'à la Vendée pour essayer de trouver des réservations plus tôt. Rien à faire "c'est la même galère partout". Maintenant qu'ils ont la salle de réception, ça bloque aussi au niveau des prestataires. "On a beaucoup de mal à trouver un traiteur ou de la musique pour cette date, développe Maëlle. On se prend plein de refus parce qu'ils sont déjà engagés sur des mariages à cette période."

Délais rallongés

"Un costume c'est au moins six mois à l'avance et une robe il faut prévoir un an", affirme Kim. Cette couturière travaille dans un magasin de vêtements sur-mesure, Les Noces de Swan. Depuis le Covid-19 et maintenant avec les difficultés de livraisons des matériaux liées elles à la guerre en Ukraine, les délais ont explosé. "Tous nos vêtements sont exclusivement produits en Italie, mais c'est sur les matières premières que ça coince, et l'explosion du nombre de mariages n'aide pas."

"Le mariage revit!", lance Kim, couturière aux Noces de Swan. © Radio France - Matthieu Bonhoure

"Le mariage revit ! lance Kim. C'est un travail exceptionnel, on participe au plus beau jour de la vie des gens." Alors, les professionnels du mariage sont débordés et essaient de redoubler d'imagination pour écourter les délais. Mais après les ravages économiques du Covid-19 et la fermeture de certaines entreprises, satisfaire tout le monde très rapidement relève presque de l'impossible.