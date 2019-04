Le Marineland d'Antibes est visé par une nouvelle plainte pour maltraitance animale

Antibes, France

Le centre aquatique Marineland d'Antibes est visé par une nouvelle plainte pour maltraitance animale. L'association "C'est Assez" a déposé plainte la semaine dernière, c'est sa deuxième plainte en quatre ans. Concrètement, l'association accuse le centre de placer les dauphins dans des bassins trop petits. Il y a deux semaines déjà, une autre association, Onevoice avait dénoncé les pratiques de Marineland à l'égard d'un orque. Avant, il y avait aussi une plainte déposée par l'association Sea Sheperd. Le centre aquatique se défend et déplore un acharnement dans le seul but de faire le buzz médiatique. "On n'a jamais été condamné à rien" rappelle son directeur général, Pascal Picot.

Des dauphins cloîtrés dans des bassins trop petits, des ours polaires qui ne sont pas protégés du soleil... Pour l'association "C'est Assez" des animaux du centre aquatique seraient victimes de maltraitance. "Sept d’entre eux se trouvent cloîtrés, depuis la mi-décembre 2018, dans un bassin de 400 mètres carrés et de 1m20 de profondeur" assure-t-elle dans sa plainte.

"C'est uniquement pour faire du buzz médiatique et c'est stratégique, c'est toujours sur les vacances de Pâques et en juillet-août de façon à nous affaiblir économiquement"

Des faits de maltraitance que dément le centre aquatique. "C'est complètement mensonger, calomnieux", s'insurge le directeur général de Marineland, Pascal Picot. Il revient sur les preuves apportées par l'association, de fausses preuves selon lui : "Ce qu'ils ont pris en photo, c'est une piscine vide avec un panneau où est marqué "1,2 mètre" mais le panneau ne concerne en rien le lagon des dauphins".