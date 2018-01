Le Marité a quitté ce samedi matin le quai Alexandre-III de Cherbourg pour un mois et demi de travaux quelques mètres plus loin. Le terre-neuvier est entré dans la forme de l'Epi, autrement dit, en cale sèche sur les coups de 10 heures. Il va subir jusqu'à début mars, un carénage complet.

Cherbourg-en-Cotentin, France

Pendant les travaux la coque du Marité sera repeinte et il aura droit aussi à quelques réparations après avoir été malmené par la tempête de septembre dernier. Le Marité était arrivé le 6 novembre à Cherbourg en raison des travaux au niveau des écluses du port de Granville, son port d’attache. L’équipage a alors décidé d'en profiter et de réaliser sur Cherbourg les travaux d’entretien annuels (qui d’habitude se font à Lorient).

Vogue le Marité © Radio France - katia Lautrou

Ce samedi matin, les manoeuvres se sont bien passées.

Tout s'est très bien passé pour ce voilier en bois de 47m de long. Le Marité a passé avec succès le pont tournant à Cherbourg et l'entrée en cale sèche sou les yeux de curieux et passionnés : "il est magnifique ! je voulais le vois voguer. Moi je le trouve majestueux, il fait partie du patrimoine normand". Tout s'est déroulé au millimètres et à la seconde près. Voilà le Marité au sec pour l'hiver en attendant un programme chargé en 2018 : Il devrait rester là jusqu’à début mars. La saison débutera début avril par le sud de la France, l’Espagne et le Portugal puis retour à Granville juin/juillet/Août avant une tournée dans le nord de l'Europe en septembre/octobre puis le départ de la route du Rhum en novembre à Saint-Malo", précise sourire aux lèvres le capitaine du Marité.