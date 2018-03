Marne, France

Mai 68 c'est loin pour le marnais Rémi Hess, c'était il y a 50 ans mais il en garde tout de même des souvenirs marquants de cette période protestataire. Comme le 22 mars 1968. Ce jour-là, avec des camarades, Rémi Hess séquestre le doyen de l'université de Nanterre où il suit des études de philosophie. Avec 140 étudiants parmi lesquels Daniel Cohn-Bendit, il proteste contre l'interdiction d'aller dans les dortoirs des filles dans la résidence universitaire. Des étudiants qui font également part de leur opposition à la guerre du Viêt Nam.

Daniel Cohn-Bendit lors d'un discours en Allemagne le 24 Mai 68 © Maxppp - Roland Witschel

Ce mouvement du 22 mars a donc impulsé celui du mois de Mai. Le 10 mai 1968, Rémi Hess participe à la nuit des barricades rue Gay-Lussac à Paris et dès le lendemain, il prend le train pour Reims pensant qu'il laisse derrière lui des camarades de lutte morts. Il s'en va raconter cette nuit d'affronts entre CRS et étudiants à ses camarades de la faculté des Sciences de Reims qui s'est mise en grève ensuite.

Cette période de Mai 68 a vraiment libéré les moeurs - Rémi Hess professeur à l'université de Paris 8

Rémi Hess le confie "ces évènements ont soldé un conflit de génération entre ceux qui ont vécu la guerre et qui étaient très fermés aux idées nouvelles et les jeunes de l'époque".

Mai 68 "c'est aussi un immense changement culturel qui a induit des avancées politiques comme l'arrivée de la pilule, le droit à l'avortement pour les femmes ou encore l'ouverture de l'université à toutes les classes sociales".

Bombes Lacrymogènes contre pavés en Mai 68 dans les rues de Paris © Maxppp - Philippe Gras / Le Pictorium

Et lorsqu'on demande à Rémi Hess si les mobilisations d'aujourd'hui peuvent conduire à un nouveau Mai 68, il affirme que "oui, car les attitudes hiérarchiques peuvent créer cette envie de rébellion chez les jeunes. Quand les écarts de niveau de vie deviennent trop importants entre citoyens, quand la vie devient impossible pour d'autres et surtout si les actes se fédèrent et bien oui, _cela peut créer un nouveau mouvement révolutionnaire_".