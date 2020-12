Le marquage des vélos neufs devient obligatoire au 1er janvier 2021

Votre vélo aura lui aussi sa carte d'identité. Le marquage des vélos neufs devient obligatoire à partir de ce vendredi 1er janvier. Plus que de dissuader les voleurs, le système doit surtout permettre d'identifier les propriétaires pour leur rendre leur bicyclette en cas de vol.

Ça fait partie des changements de ce 1er janvier 2021, le marquage obligatoire pour les vélos neufs vendus en magasin. L'idée, c'est que chaque nouveau vélo qui entre en circulation possède un numéro d'identification qui lui est propre pour alimenter une base de donnée commune.

Retrouver les propriétaires de vélos volés

"Ça n'empêche pas le vol du vélo", explique Pierre Cosse, responsable du magasin de vélos Cyclable à Grenoble. "Mais au moins on pourra retrouver le propriétaire en cas de vol." C'est une réalité, beaucoup de cyclistes qui se sont fait voler leur vélo ne le retrouve jamais. "Là, l'immatriculation va permettre l'identification", poursuit le gérant. "Il faut savoir que dans 40% des cas, on ne retrouve jamais les propriétaires et les vélos partent à la destruction."

Pour Pierre Cosse, responsable du magasin de vélo Cyclable à Grenoble, ce marquage obligatoire est une bonne chose. © Radio France - Tommy Cattaneo.

Identification par gravage ou autocollant spécial

Sur chaque nouveau vélo vendu, un petit autocollant avec un numéro d'identification sera posé sur le cadre par le vendeur. Le coût du marquage, une trentaine d'euros, sera ensuite répercuté sur le prix du vélo. "C'est assez léger, surtout si vous avez un vélo à 3 000 euros", confie Pierre Cosse, qui précise aussi que ces numéros d'identification seront très difficilement décollables par les voleurs. "Le seul moyen, c'est le marteau et le burin, mais ça laissera une trace visible sur le vélo." Ce système de marquage obligatoire sera aussi étendu aux vélos d'occasion vendus en magasin à partir du 1er juillet.