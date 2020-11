Le "Acoeur" choisi pour représenter l'Alsace sur les plaques d'immatriculation

Les Alsaciens ont voté en majorité pour le logo "Acoeur" pour représenter la future collectivité européenne d'Alsace sur leurs plaques d'immatriculation. Le marqueur sera présent au-dessus des numéros 67 et 68 à partir du 1er janvier 2021.

Le "Acoeur" comme nouveau écusson des plaques d'immatriculation alsaciennes. Le nouveau logo a été élu ce lundi 2 novembre avec 43,45% des voix pour représenter la future collectivité européenne d'Alsace (CeA), à partir du 1er janvier 2021. "Un symbole fort dans la renaissance institutionnelle de l'Alsace", ont annoncé les deux départements dans un communiqué commun.

Un succès populaire

Les Alsaciens avaient le choix entre trois logos. Plus de 58.000 personnes se sont prononcées pour choisir celui qui allait figurer sur les plaques d'immatriculation 67 et 68. Le blason a récolté 36,59% des voix, et 19,96% pour le Rot un Wiss.

Au delà des plaques d'immatriculations, les deux départements alsaciens veulent étendre ce genre de consultation populaire à d'autres sujets au sein de la collectivité européenne d'Alsace.

